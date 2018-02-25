Донецкий "Шахтёр" разгромил на своем поле в Харькове "Звезду" из Кропивницкого и оторвался от столичного "Динамо" в турнирной таблице чемпионата Украины уже на 6 очков, увеличив дистанцию до двух побед за тур до финиша первого этапа турнира.

Горняки победили с разгромным счетом – 5:0, но все пять мячей оказались забиты уже в первой половине встречи.

Счет голам "Шахтера" уже на 14-й минуте открыл Феррейра после изящной комбинации с участием Виктора Коваленко и бразильца Тайсона. Уже спустя 5 минут Коваленко отличился сам, замкнув прострел Исмаили. Затем настал черед Марлоса, который забил третий мяч дончан уже на 21-й минуте, а уже к 43-й оформил дубль.

На последней минуте первого тайма Феррейра установил окончательный счет встречи, также сделав дубль - 5:0.

Таким образом "Шахтер" набрал 48 очков и после сенсационного поражения "Динамо" в поединке с "Вересом", ушел в отрыв от главного конкурента на победу в первенстве страны за тур до окончания первого этапа первенства.

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