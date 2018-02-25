Вчера в Киеве в 9-этажном жилом доме по улице Героев Днепра, 49, в одной из квартир возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

На месте спасатели обнаружили труп мужчины в одной из квартир на 8-м этаже.

Сообщается, что огонь удалось локализовать в 00:16, а в 00:26 пожар ликвидировали.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

Как сообщала "Страна", в Украине с начала года почти 500 человек погибли на пожарах.

Напомним также, что появились фото пожара в многоэтажке у метро "Черниговская" в Киеве.