В заключительном матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу столичное "Динамо", которое не успело восстановиться после трудного выхода в следующий раунд Лиги Европы, сенсационно уступило в гостях ровенскому "Вересу" - 1:3.

Эта победа ровенского клуба, добытая всего за тур до финиша первого этапа чемпионата страны, стала первой в истории противостояния двух команд.

У хозяев забитыми на "Арене Львов" мячами отличились Станислав Кулиш, который воспользовался ошибкой обороны гостей на 13-й минуте; Сергей Симинин, удвоивший преимущество на 22-й минуте с пенальти, назначенном за фол последней надежды Руслана Ротаня, и Руслан Степанюк, который установил окончательный счет на 82-й минуте после передачи Кожанова.

В первом тайме киевляне практически не создавали моментов, но ближе к перерыву сумели вселить надежду: у гостей гол престижа на счету у Виктора Цыганкова, который сократил разрыв в счете на 42-й минуте встречи после отличного прохода Вербича.

В этом поединке главный арбитр Александр Дердо удалил с поля у динамовцев Руслана Ротаня, который спасал от неминуемого гола на 21-й минуте, и Никиту Бурду, получившего второй "горчичник" на 67-й минуте встречи, а у "Вереса" - Сергея Симинина.

Лидер чемпионата - донецкий "Шахтер" разгромил в Харькове кропивницкую "Звезду" - 5:0. Отличились Факундо Феррейра (14, 45), Марлос (22, 43) и Виктор Коваленко (19).

Футболисты луганской "Зари" победили в Запорожье полтавскую "Ворсклу" - 3:0. Мячи забили Артем Гордиенко (70), Юри (76) и Артем Громов (88).

Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского одолел каменскую "Сталь" - 2:0. Голы: Руслан Кисиль (67) и Станислав Беленький (76, с пенальти).

Начался же тур в субботу. "Александрия" обыграла дома львовские "Карпаты" (1:0). Решающий мяч на 88-й минуте забил Глеб Бухал.

Встреча в Одессе между "Черноморцем" и "Карпатами" завершилась нулевой ничьей. На 28-й минуте у хозяев был удален с поля Кирилл Ковалец.

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