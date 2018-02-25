Сегодня, 25 февраля, около 100 лебедей оказались в ловушке в замерзающих водах водохранилища у набережной Каменского Днепропетровской области. Об этом сообщает "Событие".

После относительно теплых дней внезапный мороз начал сковывать воду, и птицам приходиться искать свободные места, которых становится все меньше с каждым часом.

Есть опасность, что стая лебедей намертво вмерзнет в лед, так как на ближайшие дни обещают похолодание до -25 градусов.

Фото: sobitie.com.ua

Фото: sobitie.com.ua

Фото: sobitie.com.ua

Фото: sobitie.com.ua

Как сообщала "Страна", вблизи села Лещина на реке Гуйва под Житомиром спасали двух лебедей, которые погибали на льду.

Напомним также, что это не первый случай спасения лебедей этой зимой. Под Кропивницким спасли лебедя, примерзшего ко льду. Спасатели из Кропивницкого с помощью лодки добрались до примерзшего лебедя и освободили его из ледяного плена. Птица при этом не пострадала.