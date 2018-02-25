Пикет сторонников Саакашвили у особняка генерального прокурора Украины Юрия Луценко в селе Стоянка под Киевом завершился конфликтом с избиением одного из участников. Об этом сообщила общественная активистка и соратница Михо Елизавета Богутская на своей странице в Facebook.

По словам Богутской, после окончания основных действий возле дома Луценко в палатке осталось несколько человек дожидаться генпрокурора. У одного из активистов с собой была камера, на которую он снимал происходящее. Ближе к вечеру к палатке подошли неизвестные в черном, без опознавательных знаков. Люди стали рушить палатку.

Владимир (активист с камерой) снимал на камеру все происходящее. Завязалась потасовка и один из титушек-силовиков выхватил камеру и кинул ее во двор к Луценко.

"Через некоторое время к дому подъехал сам генпрокурор. После недолгого разговора Юрий Витальевич перешел на мат. Владимир пожелал ему такого же отношения людей к его детям, как он сам относится к другим. На это Юрий Витальевич разразился бурной нецензурной бранью, мол, его сын за Отечество кровь проливал. После того, как Луценко скрылся в доме, на мужчину напали сопровождающие Виталича и принялись его бить", - сообщает Богутская.

Раненый украинец Владимир - гражданин США. По словам сторонников Сакашвили, мужчина собирается сделать заявление в посольстве США.

Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

Как сообщала "Страна", ранее в центре Киева у сторонников Саакашвили нашли 20 кг пластида.

Напомним также, что у Луценко рассказали, почему Интерпол не ищет соратников Януковича.