В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских изданий, что будет заморожен закон об Институте национальной памяти, который в Украине называют "антибандеровским". Новый закон вступит в силу уже 1 марта.

Об этом заявил представитель Министерства юстиции Ян Кантак в воскресенье, 25 февраля, сообщает Польское радио.

Израильские средства массовой информации 24 февраля сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и якобы заморозила закон об Институте национальной памяти.

"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", - заявил Кантак.

Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем через два месяца.

Сам закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами".

Согласно новому закону, за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего Рейха, нарушителям грозит до 3 лет лишения свободы.

Законом также вводится уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.