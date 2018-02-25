В зоне АТО в луганском направлении не наблюдалось полного прекращения огня, в течение дня были зафиксированы 5 обстрелов. Погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба АТО в Facebook.

"В луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцевого. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского. В Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия – по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", 21 февраля в зоне АТО за сутки погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Ранее в БПП рассказали, как именно будет меняться формат АТО на Донбассе.