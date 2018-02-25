Соратники Саакашвили объявили, что будут пикетировать дом Луценко с требованием "прекратить репрессии в отношении патриотов Украины" столько времени, сколько потребуется. Об этом сообщает УНИАН.

Участники акции требуют освободить арестованного руководителя Киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе, которого подозревают в получении денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко

Активисты "Руха новых сил" провели акцию у дома Луценко, установили здесь палатку и объявили о бессрочном пикетировании.

Также сторонники Саакашвили призвали людей присоединяться к ним.

В то же время на странице политдвижения размещено видео, на котором видно, как Луценко вышел к протестующим. В разговоре он заявил, что "300 тысяч баксов из Москвы получать - это дурдом".

Луценко: "Послушайте, вы - солдат. Как вы можете защищать того, кому из Москвы возят деньги..."

Пикетчик: "Обоснуйте, покажите факты, чтобы я поверил".

Луценко: "Для этого есть суд. Есть записи".

Пикетчик: "Почему не сидит сын Авакова, когда есть пленки и записи?"

Луценко: "Национальное антикоррупционное бюро... Это не мое дело. Не имею права вмешиваться".

Напомним, 24 февраля около сотни активистов партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили (которому запрещен въезд в Украину на три года - Прим. Ред.), приехали на автомобилях в село Стоянку, где проживает Юрий Луценко и устроили тут пикет.

Как сообщала "Страна", генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса.