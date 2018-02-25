"300 тысяч баксов из Москвы получать - дурдом". Луценко пообщался с пикетчиками около своего дома
Соратники Саакашвили объявили, что будут пикетировать дом Луценко с требованием "прекратить репрессии в отношении патриотов Украины" столько времени, сколько потребуется. Об этом сообщает УНИАН.
Участники акции требуют освободить арестованного руководителя Киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе, которого подозревают в получении денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко
Активисты "Руха новых сил" провели акцию у дома Луценко, установили здесь палатку и объявили о бессрочном пикетировании.
Также сторонники Саакашвили призвали людей присоединяться к ним.
В то же время на странице политдвижения размещено видео, на котором видно, как Луценко вышел к протестующим. В разговоре он заявил, что "300 тысяч баксов из Москвы получать - это дурдом".
Луценко: "Послушайте, вы - солдат. Как вы можете защищать того, кому из Москвы возят деньги..."
Пикетчик: "Обоснуйте, покажите факты, чтобы я поверил".
Луценко: "Для этого есть суд. Есть записи".
Пикетчик: "Почему не сидит сын Авакова, когда есть пленки и записи?"
Луценко: "Национальное антикоррупционное бюро... Это не мое дело. Не имею права вмешиваться".
Напомним, 24 февраля около сотни активистов партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили (которому запрещен въезд в Украину на три года - Прим. Ред.), приехали на автомобилях в село Стоянку, где проживает Юрий Луценко и устроили тут пикет.
Как сообщала "Страна", генпрокуратура Украины просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса.