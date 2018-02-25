В Ужгороде Закарпатской области при снижении суточной температуры до -7° мороза днем и -12° ночью, начал цвести шафран. Об этом сообщает УНН.

Шафран, или крокусы, расцвели на солнечных полянах и во дворах местных жителей.

Массовое цветение этого цветка, в частности краснокнижного шафрана Гейфеля, обычно начинается на Закарпатье во второй половине марта. Однако длительное тепло, которое сейчас изменили морозы, способствовали тому, что в городских условиях цветок появилась раньше.

Заметим, что первая волна первоцветов в Ужгороде прошла несколько недель назад.

Сейчас у многоэтажек областного центра появляются новые цветочные поляны с подснежниками, белоцветами, эрантисами, примулами и другими ранними весенними цветами.

Неизвестно, выстоят ли хрупкие растения в условиях внезапного снижения температуры. Но уже среди цветущих клумб первоцветов сейчас появляются кустики с бутонами гиацинтов, нарциссов и тюльпанов. Кроме того, на декоративных фруктовых деревьях тоже сформировались первые соцветия.

Сейчас в Ужгороде -5 градусов мороза и сильный ветер Фото: weather.com

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", появились фото, как на набережной Херсона перед Новым годом расцвели одуванчики.

Напомним также, что в винницких лесах перед Новым годом расцвели подснежники.