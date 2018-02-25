В южнокорейском Пхенчхане завершилась торжественная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Мэр Пхенчхана Ли Сок Рэ передал Олимпийский флаг перезиденту МОК Томасу Баху. А Бах в свою очередь вручил его мэру Пекина Чэнь Цзинину, где пройдет следующая зимняя Олимпиада в 2022 году.

Во время "Парада наций" на 35-тысячном стадионе знаменосцем сборной Украины стал олимпийский чемпион, фристайлист из Николаева Александр Абраменко. Об этом сообщает "Укринформ".

В Пхенчхане выступили почти 3 тысячи спортсменов из 92-х государств. Впервые приняли участие в зимних Играх сразу 6 стран - Косово, Малайзия, Нигерия, Сингапур, Эквадор и Эритрея.

Украину на "белых" Играх-2018 представили 33 спортсмена в 9 видах спорта. Выступая с 1994 года независимой командой, украинцы на семи зимних Олимпийских играх завоевали всего 8 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды.

"Золото" Абраменко, который стал первым нашим олимпийским чемпионом среди мужчин, - единственная медаль Украины на Олимпиаде-2018.

На Играх в Пхёнчхане, продолжавшиеся с 9 по 25 февраля, было разыграно рекордное за всю историю зимних Олимпиад количество комплектов медалей - 102 в 7-ми видах спорта.

Как сообщала "Страна", общекомандный зачет выиграла Норвегия, завоевавшая на аренах Пхёнчхана-2018 39 наград: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Вторыми стали немцы - 31 медаль (14, 10, 7), третьими стали канадцы - 29 (11, 8, 10).

Сборная Украины с золотой наградой заняла 21-е место. Олимпийцы 62 стран-участниц не получили в Пхенчхане ни одной медали.

24-я зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято на сессии МОК в Куала-Лумпуре 2015 года.

Характерно, что китайская столица станет первым городом в истории, в котором проводились и летние (2008 год), и зимние Олимпийские игры.