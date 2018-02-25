В Харькове без теплоснабжения из-за аварии теплосети остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детсадов и детский дом. Сейчас медучреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на странице в Facebook.

Для ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения в районе медгородка в город вылетел заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий. Под их руководством будет проведено заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Он также добавил, что два дня, в условиях пониженного температурного режима, продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Так как регламентные работы не проводились на этих системах с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений.

"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах около 15 - 18 градусов тепла", - добавил Зубко.

По его информации, без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

Фото: Геннадій Зубко/Facebook

Как сообщала "Страна", ранее из-за аварии на теплосети без тепла оставались 666 зданий.

Отметим, что по Украине вчера ударили сильные морозы.