Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Хасан". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что авторитета задержали в Вышгороде в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант". Это 56-летний россиянин Заур Домбаев, который проживал в Украине без разрешительных документов.

Отмечается, что он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.

Так, Домбаев установил контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, и принимал в них непосредственное участие.

Также он материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и имел тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов.

В настоящее время он выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 3 года.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом в Ирпене полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.

Также "Страна" писала о том, как в столице задержали грузинского криминального авторитета "Папуну".