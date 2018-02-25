Полиция выдворила из Украины криминального авторитета Хасана. Видео
Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Хасан". Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что авторитета задержали в Вышгороде в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант". Это 56-летний россиянин Заур Домбаев, который проживал в Украине без разрешительных документов.
Отмечается, что он является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.
Так, Домбаев установил контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, и принимал в них непосредственное участие.
Также он материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы, и имел тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов.
В настоящее время он выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 3 года.
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Как сообщала "Страна", под Киевом в Ирпене полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.
Также "Страна" писала о том, как в столице задержали грузинского криминального авторитета "Папуну".