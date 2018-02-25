В Ватикане состоится первый в истории "Святого города" хакатон. Сразу 120 программистов будут работать над проектами непосредственно в Ватикане с 8 по 11 марта. Об этом сообщает The Next Web.

Соорганизатор хакатона Якуб Флоркевич рассказывает, что для проведения мероприятия не пришлось договариваться лично с Папой.

Участники VHacks вполне могут получить шанс "запитчить" Папе Римскому свои проекты.

Хакатон (англ. hackathon, от hack (см.хакер) и marathon - марафон) - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы. Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это просто марафоны программирования. Обычно хакатоны длятся от одного дня до недели.

Также сообщается, что участником VHacks мог стать любой студент независимо от отношения религии.

"Нам пришлось потратить время, чтобы презентовать идею проекта разным людям в Риме, прежде чем все поняли, что он не имеет отношения к хакерству. Организация хакатона религиозной организацией может показаться странной идеей - пока вы не увидите проблемы, которые предстоит решить участникам. Мы фокусируемся на трех темах: социальная инклюзивность, межрелигиозный диалог, мигранты и беженцы", - рассказывает Якуб Флоркевич.

Партнером инициативного разработчика стал отец Эрик Салобир, священник и руководитель первого связанного с Ватиканом "мозгового центра" по вопросам технологий OPTIC.

"У Ватикана длинная история взаимодействия с наукой и технологиями. Иногда сложная - как в случае с Галилео, но церковь переосмыслила свои подходы. В любом случае, хакатон - один из важных способов улучшить связь церкви с современностью, и он помогает ускорить темпы внедрения инноваций", - отметил Салобир.

Как сообщала "Страна", две команды из Украины вошли в число лучших разработчиков хакатона NASA.

Напомним также, что ранее в Ватикане обнаружили две фрески кисти великого Рафаэля.