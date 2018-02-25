Столичные полицейские задержали трех наркоторговцев, которые сбывали каннабис и опий ацетилированный преимущественно в Оболонском районе. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Информация в отношении задержанных поступила в полицию в начале февраля.

Указывалось, что лица занимаются распространением наркотических средств на территории Оболонского района столицы. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили анкетные данные и места проживания трех фигурантов. Ими оказались местные жители: двое мужчин, 1980 и 1988 рождения, и женщина, 1979 года рождения. При этом один из мужчин продавал наркотики на территории учебного заведения.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чтобы задокументировать факты сбыта, правоохранители провели контрольные закупки у каждого из правонарушителей. Экспертные исследования подтвердили, что приобретенные полицейскими вещества являются наркотическими средствами - каннабисом и опием ацетилированным.

После получения соответствующего постановления суда полицейские наведались к злоумышленникам домой, где нашли меченые деньги, а на их руках обнаружили следы люминесцентной краски. В результате всех троих задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения: одному из мужчин - содержание под стражей, его сообщникам - круглосуточный домашний арест.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", полиция разоблачила банду, которая торговала в Украине кокаином и каннабисом из Латинской Америки.

Напомним также, что в Киеве наркодилеры рассылали каннабис в конфетах по почте.