В Киеве водитель на Subaru разбил припаркованные на Троещине авто
В Киеве на улице Лисковской легковой автомобиль Subaru столкнулся с несколькими припаркованными авто. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и автомобиль начало заносить. Сначала въехал во встречное авто, а затем - в припаркованные", говорится в сообщении.
По предварительной информации пострадавших в результате ДТП нет.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", киевлян просили пользоваться общественным транспортом в воскресенье из-за сильных снегопадов и гололеда.
"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации КГГА.
Напомним также, что в Киеве Lanos сбил пешехода насмерть на улице Кольцевой. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.