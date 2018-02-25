В Киеве на улице Лисковской легковой автомобиль Subaru столкнулся с несколькими припаркованными авто. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и автомобиль начало заносить. Сначала въехал во встречное авто, а затем - в припаркованные", говорится в сообщении.

По предварительной информации пострадавших в результате ДТП нет.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", киевлян просили пользоваться общественным транспортом в воскресенье из-за сильных снегопадов и гололеда.

"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации КГГА.

Напомним также, что в Киеве Lanos сбил пешехода насмерть на улице Кольцевой. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.