В Иерусалиме служители Церкви, сегодня, 25 февраля, временно закрыли доступ в Храм Гроба Господня - одну из главных святынь христианского мира. Церковные иерархи протестуют таким образом против "систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле", в которой они обвиняют Израиль.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Церковные иерархи в Иерусалиме закрыли на неопределенный срок Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова), который является главной святыней христианства и местом паломничества туристов со всего мира. В необычно жестко сформулированном письме иерархи православной, католической и армянской церквей пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против "систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле".

Они отметили, что возмущение христиан вызывает, в частности законопроект, позволяющий израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки. Этот законопроект в воскресенье должен обсуждаться на заседании министерского комитета, после чего его направят на утверждение в кнессет. В случае положительного исхода голосования в парламенте, документ обретет силу закона.

Расистский закон

В письме церковных иерархов проект закона назван "дискриминационным и расистским". Израиль "попирает ногами сохраняющиеся уже многие десятилетия чувствительные отношения между христианской общиной и властями", - подчеркивается в послании.

Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво. Создается впечатление, что эти действия имеют целью "ослабить христианское присутствие в Иерусалиме", указывают авторы письма.

Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов. МИД Израиля пока не прокомментировал обвинения церковных иерархов Иерусалима.

Как сообщала "Страна", посольство США в Израиле откроют в Иерусалиме уже в мае 2018 года.

Ранее министр Рева заявил, что в Израиль ездил к Гробу Господнему, а не на лечение.