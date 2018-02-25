Сборная олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали хоккейного турнира зимней Олимпиады в Пхенчхане.

В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3 (основное время участники финального матча завершили вничью - 3:3). Заброшенными шайбами у россиян отметились Вячеслав Войнов и дважды Никита Гусев. Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов. В составе немецкой сборной отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Российские хоккеисты играли в финале Олимпиады впервые за 20 лет.

Российские хоккеисты начали олимпийский турнир с поражения от Словакии (2:3), но затем последовательно обыграли сборные Словении (8:2), США (4:0), Норвегии (6:1) и Чехии (3:0).

Бронзовые медали Олимпиады завоевала сборная Канады, обыгравшая накануне сборную Чехии со счетом 6:4.

Как сообщала "Страна", впервые в истории Олимпиад в финале хоккейного турнира Россия сыграет с Германией.

Ранее мы писали, что МОК не решил, стоит ли позволять сборной России пройти под своим флагом на церемонии закрытия.