СММ ОБСЕ заявила о минометном обстреле неподалеку от передовой патрульной базы миссии в Попасной в Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете, опубликованном пресс-службой организации.



"Находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная, наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км на юго-восток", - сказано в отчете.

Команда СММ услышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу.

Из-за обстрелов сотрудники миссии (шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут.

После этого, 24 февраля, команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в н. п. Северодонецк (подконтролен правительству, 74 км северо-западнее Луганска).

Как сообщала "Страна", в Луганске восстановлена телефонная связь Vodafone, в Донецке все еще ждут.

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