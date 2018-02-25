Вчера, 24 февраля, завершился 68-й Берлинский кинофестиваль. Главную награду - статуэтку "Золотого медведя" получила лента румынского режиссера Адины Пинтилие "Не тронь, меня" ("Touch Me Not"). В фильме рассказывается история 50-летней Лоры, которая пытается бороться с собственными фобиями и проходит путь принятия себя и своей внешности.

Как передает Интерфакс, вторую по значимости награду - Гран-при - жюри присудило картине "Лицо" польского режиссера Малгожаты Шумовской. В фильме идет речь о молодом человеке, который попадает в аварию, решается на пересадку лица и пытается жить дальше с новой внешностью.

"Серебряный медведь" - приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе - достался режиссеру Марчело Мартинеси за фильм "Наследницы" об истории двух женщин по имени Чела и Чикита, которые живут вместе больше 30 лет, сталкиваются с нехваткой денег, бытовыми трудностями и пытаются найти выход их них.

За лучшую режиссуру "Серебряным медведем" был награжден Уэс Андерсон, чей мультфильм "Остров собак" открывал киносмотр.

Лучшим актером стал Антуан Байон за роль в французском фильме "Молитва", а Ана Брюн получила "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль в картине парагвайского режиссера Марчело Мартинеси "Наследницы".

"Серебряным медведем" за лучший сценарий были награждены авторы фильма "Музей" мексиканца Алонсо Руис Палашиоса.

Художник по костюмам Елена Окопная фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" получила "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

Особого упоминания удостоилась дебютная картина "An Elephant Sitting Still" китайского режиссера Ху Бо из программы "Форум".

68-й Берлинский фестиваль проходил в столице Германии с 15 февраля. На нем было показано 385 фильмов и прошло 949 показов.

В основном конкурсе участвовало 24 картины, 19 из которых претендовали на "Золотого" и "Серебряного" медведей. Свои новые работы представили Уэс Андерсон, Стив Содерберг, Лав Диаз, Бенуа Жако, Гас Ван Сент, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

Президентом жюри этого года стал режиссер, сценарист Том Тыквер.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.

Ранее "Страна" сообщала, что мультфильм "Тайна Коко" получил 11 наград анимационного "Оскара".

Также мы рассказывали, что о чем фильмы, которые претендуют на "Оскар".