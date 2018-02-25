Сегодня, 25 февраля, на территории Украины ожидается похолодание, сильные осадки предвидятся только в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в воскресенье синоптики также обещают снег и днем, и ночью. Температура воздуха составит -10…-12 градусов в дневное время суток, и -15…-17 – в ночное. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

На территории западных областей Украины усиление морозов. Температура воздуха будет составлять -9…-11 градусов днем и -14…-16 градусов ночью. Ветер ожидается северо-восточный с силой 3-8 м/с.

На севере страны температура воздуха днем будет составлять -10…-12 градусов ниже нуля, а ночью столбик термометра опустится до -17…-19 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.



Жителей восточных областей Украины ожидает примерно та же картина, что и на севере. Температура воздуха составит -9…-11 градусов Цельсия днем, а ночью опустится до -13…-15. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

На юге страны будет теплее, обещают синоптики. Температура воздуха составит -4…-6 градуса тепла, а ночью опустится до -8…-10 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный с силой 3-8 м/с.

В центре страны тоже обещают осадки в виде снега. Температура -10…-12 градусов ниже нуля днем и -14…-16 – ночью. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Украине отступят морозы и начнется оттепель.

Ранее мы писали, что по всей Украине на выходных будет снег и ударят сильные морозы.