Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении в федеральном суде в Вашингтоне Манафорт сказал, что его тесть умер в субботу и что он хотел бы отправиться из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк, для участия в похоронах.

С такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям.

Как сообщала "Страна", ФБР обвиняет Манафорта подкупе политиков из Евросоюза, которые продвигали Украину в Европе.

Ранее мы писали, что партнер Манафорта дал против него показания, сознавшись в продвижении Януковича и Украины в Евросоюз.