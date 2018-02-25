Сегодня, 25 февраля (в час ночи по киевскому времени - Прим. Ред.) в Пхенчане прошло заседание исполкома Международного российского комитета (МОК), на котором было принято окончательное решение запретить сборной России участие в церемонии закрытия под национальным флагом. Всему виной допинговый скандал, в который угодили два российских атлета - Александр Крушельницкий и Надежда Сергеева.

Однако это компромиссное соглашение, которое стало итогом четырехчасового заседания исполкома МОК накануне, не считая неофициальных переговоров в кулуарах, передает Inside The Games.

Еще одним итогом компромисса станет то, что Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в своих правах, как только будет окончательно подтверждено, что кроме этих двух положительных случаев спортсмены из России больше не принимали допинг в Пхенчане.

Это предложение Исполнительного совета МОК было единогласно принято, несмотря на частичную оппозицию Новой Зеландии и Канады. Эти страны настаивали на более полном расследовании случаев допинга и куда-более жестком наказании.

Ранее "Страна" сообщала, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, жестко раскритиковал сборную России из-за допинга.