Сегодня, 25 февраля, в Пхенчане торжественно будут закрыты Олимпийские игры - 2018. Они отметились прежде всего тем, что сборная России, которая выступала под нейтральным флагом из-за допингового скандала, на соревнованиях снова оказалась в центре внимания.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев жестко прокомментировал случаи с допингом российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане Александра Крушельницкого в керлинге и Надежды Сергеевой в бобслее.

Об этом сообщает Чемпионат.

"После того как на Олимпийских играх два наших спортсмена попались на допинге и не особо это отрицают, мне понятны бойкоты американцами и чехами этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Мы хотели на Играх исправить ситуацию в положительную сторону, надеялись, что на церемонии закрытия нам разрешат пройти с российским флагом. Думали, эти Игры будут шагом на пути к восстановлению доверия к нашему спорту. Эти два случая допинга снова сильно ударили по нашему имиджу, поэтому бойкоты соревнований на территории России меня не удивляют.

Убежден, высшее руководство спорта не должно отмалчиваться. Наши чиновники молчали, когда нас нагибали по полной программе, молчат и сейчас. Ты либо защищай свою страну и спортсменов, либо уходи. Молчание вызывает много вопросов. Руководитель должен нести ответственность за ЧП. За отстранение от Игр никто не ответил. Все сказали, мы вот сейчас поедем и все докажем. Съездили. Что доказали? Еще два раза на допинге попались. Подобные ситуации не бывают по халатности спортсменов. ОКР должен был обеспечить полную безопасность, но никто ничего не сделал. Либо это русское разгильдяйство и надежда на авось, либо провокация, что еще хуже. Считаю, бойкоты будут продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем какое-либо заявление.

Что касается нашего флага на закрытии Игр, мне бы хотелось, чтобы нам его вернули. Но, думаю, этого не произойдет. В первом случае с допингом еще можно было как-то выкрутиться - в керлинге допинг не нужен, говорили, что бедному парню его подсыпали. А во втором наша бобслеистка отказалась от вскрытия пробы "Б". Это говорит только о признании вины. Вот чем надо думать, чтобы в такой ситуации так подставиться? У меня нет хороших слов", - заявил вице-спикер Лебедев.

Ранее "Страна" сообщала, что МОК не решил, стоит ли позволять сборной России пройти под своим флагом на церемонии закрытия.