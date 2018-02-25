Вчера, 24 февраля, в Днепре работники коммунальных служб массово уничтожали нелегальные пункты приема металлолома. Об этом сообщает ТСН.

Специальная операция проводилась силами городской власти, без всякого решения суда.

В мэрии операцию окрестили "Дамокловым мечом", потому что из-за таких пунктов в городе массово разворовывают лифты и крышки люков, срезают кабели и металлические ограждения.

Добычу преступники сдают за копейки, а пойманных воров суды в основном отпускают. Адреса, где принимают металл, сообщают в мэрию сами горожане.

Чиновники насчитали около 300 пунктов приема лома и пообещали уничтожить их все.

Недовольным владельцам "точек" советуют обращаться в полицию.

"Если мы будем видеть пункты приема металлолома в частных домах, гаражах, мы будем это также ломать. Пусть они потом пишут на меня заявления и подают в суд, пусть выставляют претензии. Посмотрим, кто кого передавит", - предлагает мэр Днепра Борис Филатов.

Как сообщала "Страна", Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом.

Напомним также, что ранее в Днепре на горячем задержали похитителей надгробных плит.