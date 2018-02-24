В Южной Корее, где проходит Олимпиада 2018, канадский фристайлист Дэвид Данкан был задержан за вождение в нетрезвом виде, а также угон машины и попытку добраться на ней до олимпийской деревни. Об этом сообщает CBC.

Спортсмена отпустили из-под ареста, однако запретили покидать территорию страны.

В настоящее время ведутся разбирательства в отношении Данкана и менеджера канадской команды Вилли Райана, находившегося вместе с ним. Дата судебного заседания не установлена.

"Мы ожидаем, что наши спортсмены и члены команды будут вести себя ответственно, а также в соответствии с канадскими и олимпийскими ценностями. Мы глубоко разочарованы поведением Данкана и Райана. Мы гарантируем, что все члены команды впредь будут уважать законы Южной Кореи", - сказал исполнительный директор Олимпийского комитета Канады (COC) Крис Оверхольт.

На этих Играх Дэвид Данкан стал восьмым в ски-кроссе.

Как сообщала "Страна", золото в могуле завоевал фристайлер из Канады.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что французский биатлонист Мартен Фуркад стал олимпийским чемпионом Пхенчана в гонке преследования. Он на 12 секунд обогнал шведа Себастиана Самуэльссона, который стал серебряным призером. Бронзовая медаль досталась немцу Бенедикту Доллю.