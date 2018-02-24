В Британии отменили гонку улиток. Участники впали в спячку
В английском городе Плимуте должны были стартовать традиционные улиточные гонки. однако в последний момент соревнования пришлось отложить из-за морозов. Об этом сообщает The Telegraph.
Организаторами мероприятия выступили руководители местного паба. Они не смогли забрать улиток из зоомагазина вовремя. В итоге моллюски впали в спячку. Они стали слишком "вялыми" для того, чтобы ползать наперегонки.
Посему организаторы принесли извинения зрителям и пообещали провести мероприятие позже, когда станет теплее.
Напомним, средства, собранные на перегонах, хотят направить на благотворительность.
Отмечается, что рекорд соревнований принадлежит улитке, проползшей 13-дюймовую дистанцию за две минуты.
Ранее зоологи выяснили, как хитрые жуки-бомбардиры спасаются из желудка голодных жаб.
Напомним также, что тройной набор хромосом и бесполое размножение помогли мраморным ракам захватить планету Земля.
Как сообщала "Страна", ранее на Троещине поймали гигантскую улитку-слона.