Адвокат лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий считает нонсенсом поручение ГПУ к полицейским Нидерландов о взятии у Саакашвили образцов его голоса.

Об этом сообщает телеканал "NewsOne".

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса - это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал адвокат.

Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ, по мнению защиты Саакашвили была сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное - не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действий и экспертиз, является нонсенсом.

Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет - личное право Саакашвили.

"С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", против Луценко открыли производство по жалобе Саакашвили.

Ранее мы писали, что у Саакашвили на допросе в СБУ пытались взять образец голоса для проверки "пленок Курченко".