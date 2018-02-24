Сегодня, 24 февраля, в центре Харькова на улице Сумской столкнулись одновременно 4 автомобиля, двое водителей с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

ДТП произошло в 16.20 возле дома 36/38 по улице Сумской.

В дорожно-транспортное происшествие попали автомобили: Volkswagen, Toyota и два Mercedes-Benz.

В результате происшествия пострадали 28 и 54-летние водители транспортных средств.

"Оба пострадавших доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщала "Страна", в деле о кровавом ДТП на Сумской в Харькове неожиданно появилась еще одна пострадавшая.

Напомним также, что беременная пострадавшая в кровавом ДТП на Сумской в Харькове родила дочку.