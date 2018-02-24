Сегодня, 24 февраля, во время прямого эфира финала Национального отбора на Евровидение-2018, один из членов жюри и победительница Евровидения-2016 Джамала рассказала, что получала угрозы в свой адрес от поклонников певца Mеlovin .

Во время финального выступления певец исполнял песню на фоне огромных ступенек, которые на сцене в конце выступления загорелись настоящим пламенем. Сверху на них Mеlovin играл на рояле. Это драйвовое выступление Джамала высоко оценила, и объяснила, что поставила высокие баллы за качество исполнения, а не из-за того, что испугалась угроз фанатов.

Джамала, которая ожидает первенца, призналась, что фанаты Mеlovin угрожали ей расправой, если в этот раз она "повторит ошибку прошлого года" (поставит низкие баллы артисту, - Прим.Ред.)

Джамала отметила, что артисты ответственны за своих фанов, потому что музыка воспитывает. Также артистка отметила, что комментарии - это одно, но когда летят угрозы, мол - "Я тебя найду, урою", - она не станет молчать.

Другой член жюри Андрей Данилко рекомендовал Mеlovin обратиться к своим поклонникам с соответствующим заявленем.

"Такой момент есть. Это касается твоих фанатов. Поймите мы все играем в эту игру, которая называется "Евровидение" и все переживаем за Украину. А когда менеджеры одних артистов поливают грязью других... Когда я услышал эти разговоры про Джамалу, мне было неприятно. Я думаю, ты поговоришь со своими фанатами, чтобы такого не было", - обратился к исполнителю Данилко.

Mеlovin со сцены извинился за своих фанатов перед Джамалой.

Как сообщала "Страна", Данилко сегодня грубо послал зрителя в прямом эфире финала отбора на Евровидение.