Совет Безопасности ООН принял резолюцию о 30 - дневном перемирии в Сирии
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии, которая продлится 30 дней. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно тексту резолюции, враждующие стороны должны прекратить столкновения и обеспечить 30-дневное прекращение огня. За это время можно будет доставить гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы (в первую очередь в Восточную гуту - Прим.Ред.) и эвакуировать раненых.
Отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на действия, направленные на борьбу с террористическими группировками.
Напомним, Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.
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