Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии, которая продлится 30 дней. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно тексту резолюции, враждующие стороны должны прекратить столкновения и обеспечить 30-дневное прекращение огня. За это время можно будет доставить гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы (в первую очередь в Восточную гуту - Прим.Ред.) и эвакуировать раненых.

Отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на действия, направленные на борьбу с террористическими группировками.

Напомним, Дамаск и Москва отрицают бомбардировки гражданских районов и обвиняют повстанцев в том, что те используют мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее журналисты выяснили, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57.

Как сообщала "Страна", турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн.