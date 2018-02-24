В субботу, 24 февраля, на Каменском водохранилище (Полтавская область) спасли 50 рыбаков, которых на льдине унесло от берега на 2 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:23.

Рыбаков унесло на льдине в районе между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области.

На дрейфующей льдине находилось 50 рыбаков.

Расстояние до берега составляло 2 км.

В 12:20 спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

Глубина Каменского водохранилища достигает 15 метров.

Как сообщала "Страна", под Киевом спасли рыбаков, которые дрейфовали на отколовшейся льдине.

Ранее на Каменском водохранилище поймали браконьера с уловом толстолобиков и щук.