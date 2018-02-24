В связи со снегопадом и сложной ситуацией на дорогах столицы киевлян просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, в воскресенье 25 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту.

Городская власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.



"Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в администрации.

Как сообщала "Страна", в столице работают 502 машины и 62 бригады по ручной уборке в составе 427 человек.

Напомним, в Киеве пробки на мостах, а из центра сложно выехать. Автомобилисты простаивают в тянучках на Южном и Московском мосту и в центре Киева.