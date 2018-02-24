Власти АРЕ объявили о новом открытии археологов, которые неподалеку от Каира обнаружили крупный некрополь с сокровищами и саркофагами Древнего Египта.

Египетское министерство по делам древности выставило находки перед журналистами на специальной пресс-конференции.

Найденные артефакты показали первым зрителям, фото: www.antiquities.gov.eg

В некрополе были найдены захоронения, принадлежащие разным периодам - начиная от эпохи Позднего царства и вплоть до эпохи правления Птолемеев. Захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.

В саркофагах были обнаружено множество драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Египет вводит пожизненный срок за кражу исторических ценностей.

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