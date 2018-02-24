Госагентство США, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из декларации своей миссии характеристику страны как "нации иммигрантов". Об этом сообщает "Голос Америки".

Директор Службы гражданства и иммиграции США Л. Фрэнсис Сысна отправил письмо сотрудникам USCIS об изменении названия. Письмо от Сысны об изменении также опубликовали на сайте агентства.

В новой декларации миссии говорится: "Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности".

В предыдущей декларации миссии было сказано, что агентство "обеспечивает обязательства Америки как нации иммигрантов...".

Информация от Бюро переписи населения за 2014 год показывает, что в стране жило по меньшей мере 42 миллионов иммигрантов, попавших в страну как легально, так и нелегально. Это количество продолжает расти.

Критики утверждают, что изменение декларации миссии ставит вопрос о том, готова ли страна продолжать принимать иммигрантов.

Как сообщала "Страна", Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа Трампа.

Также "Страна" писала, что суд использовал твиты Трампа для отмены его иммиграционного указа.