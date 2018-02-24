Официально. Америка больше не считает себя нацией иммигрантов
Госагентство США, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из декларации своей миссии характеристику страны как "нации иммигрантов". Об этом сообщает "Голос Америки".
Директор Службы гражданства и иммиграции США Л. Фрэнсис Сысна отправил письмо сотрудникам USCIS об изменении названия. Письмо от Сысны об изменении также опубликовали на сайте агентства.
В новой декларации миссии говорится: "Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности".
В предыдущей декларации миссии было сказано, что агентство "обеспечивает обязательства Америки как нации иммигрантов...".
Информация от Бюро переписи населения за 2014 год показывает, что в стране жило по меньшей мере 42 миллионов иммигрантов, попавших в страну как легально, так и нелегально. Это количество продолжает расти.
Критики утверждают, что изменение декларации миссии ставит вопрос о том, готова ли страна продолжать принимать иммигрантов.
Как сообщала "Страна", Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа Трампа.
Также "Страна" писала, что суд использовал твиты Трампа для отмены его иммиграционного указа.