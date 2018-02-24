Сегодня, 24 февраля, в Олимпийском Пхенчане завершился финал по керлингу среди мужчин, где золотые медали впервые в истории завоевала сборная США. Правда, на церемонии награждения произошел большой конфуз по вине организаторов.

Журналистка американского спортивного канала ESPN Алисса Ренигк написала на своей странице в Twitter, что мужской сборной США по керлингу вручили золотые медали, которые должны были вручить представительницам женского турнира.

"Мужская сборная США по керлингу только что поняла, что ей вручили медали, на которых написано "золотые медали в женском керлинге". Их тренеры разбираются в случившемся", - отметила журналистка, добавив фото ошарашенных американцев.

Напомним, представители сборной США в финальном поединке обыграли керлингистов из Швеции со счетом 10:7.

Серебро - у шведов, а бронза - у сборной Швейцарии. Однако пока неизвестно, достались ли им также "женские" медали.

Фото: twitter.com/CarlosGphoto

Фото: twitter.com/alyroe

Фото: twitter.com/CarlosGphoto

Фото: twitter.com/CarlosGphoto

Фото: twitter.com/CarlosGphoto

Фото: twitter.com/CarlosGphoto

Напомним, финал женского турнира по керлингу состоится в последний день Олимпийских Игр - 25 февраля. За золото в этой дисциплине посоревнуются женские сборные Южной Кореи и Швеции.

Как сообщала "Страна", сборная Канады по хоккею обыграла Чехию в матче за третье место на Играх - 2018.