Сегодня, 24 февраля, в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2018. По итогам голосования жюри и зрителей победу одержал певец Mеlovin , который и представит нашу страну в Португалии.

Высшую оценку от жюри получила певица Tayanna- 6 баллов.

Исполнителю Mеlovin жюри выставило 5 балов. Певец Laud получил от профи 4 балла, группа Kanay заработала 3 балла, группа The Erised - 2 балла. Vilna - получила меньше всех от жюри, всего 1 балл.

Голосование зрителей принесло такие результаты. Всего смс отправили 179 000 человек, 15 000 голосов не засчитали

Группа The Erised - 1 балл

Laud - 2 балла

Vilna - 3 балла

Tayanna - 4 балла

Группа Kadnay - 5 баллов

Mеlovin - 6 баллов.

Таким образом Mеlovin победил и поедет в Лиссабон.

Стоит отметить, что во время прямого эфира произошло два инцидента. Вначале один из членов жюри Андрей Данилко грубо ответил человеку из зала, прямым текстом послав того в п@зду.

Этот инцидент произошел после выступления певицы Tayanna. Девушка стояла на сцене во время обсуждения своего выступления. Один из членов жюри Андрей Данилко решил проверить не пела ли она под фонограмму. И добавил, что ему часто звонят и задают такой вопрос.

Певица пояснила, что поет под "минусовку".

После этого Данилко предложил включить минусовку в середине песни, и она запела без проблем.

В зале тем временем начал возмущаться менеджер певицы. Он громко кричал - "Позор". Данилко попросил "увести этого дурака" и после не сдержался и добавил: "Иди в п*зду".

Этот инцидент уже активно обсуждают в сетях.

А затем певица Джамала заявила, что ей угрожают в соцсетях как раз фанаты MELOVIN. К чести последнего он тут же извинился перед Джамалой за своих фанов и заявил, что не приемлет такого поведения по отношению к другим артистам.

Ранее "Страна" подробно рассказала, что известно о финалистах украинского отбора на "Евровидение-2018".