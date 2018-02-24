В шотландском городе Эллон откроют отель, в котором из кранов будет течь пиво. Об этом сообщает The Guardian.

Отель будет называться DogHouse. Он будет находиться рядом с пивоварней BrewDog.

Помещение будет состоять из 26 комнат, в которых установят специальный кран, из которого будет течь пиво.

Также в номерах будут размещены холодильники со всеми видами алкоголя от компании.

"DogHouse - наш подарок любителям крафтового пива, которые совершают паломничество на наш пивоваренный завод в Абердиншире. Мы всегда мечтали открыть пивной отель, и теперь мы наконец можем реализовать этот проект", - рассказал соучредитель BrewDog Джеймс Уатт.

Дизайн пивного отеля Фото: theguardian.com

Внутренняя отделка гостиницы Фото: theguardian.com

Фото: theguardian.com

Напомним также, что в Диснейленде под Лос-Анжелесом впервые начнут разливать пиво.

Как сообщала "Страна", в Украине хотят в 20 раз увеличить штрафы за распитие алкоголя в публичных местах.