В Киеве Lanos сбил пешехода насмерть на улице Кольцевой. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Правоохранители установили, что инцидент произошел примерно в 01:10 субботы 24 февраля.

Автомобиль "Ланос" двигался по улице Кольцевой. Смертельное ДТП произошло напротив дома 4б.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Потерпевший - неустановленный мужчина, которому на вид около 60 лет.

На данный момент устанавливается личность потерпевшего и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в Киеве пробки на мостах, а из центра сложно выехать.

Напомним также, что в Киеве Chevrolet влетел в отбойник скоростного трамвая, есть пострадавший.