На Кольцевой в Киеве Lanos сбил пешехода насмерть
В Киеве Lanos сбил пешехода насмерть на улице Кольцевой. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Правоохранители установили, что инцидент произошел примерно в 01:10 субботы 24 февраля.
Автомобиль "Ланос" двигался по улице Кольцевой. Смертельное ДТП произошло напротив дома 4б.
Пешеход скончался на месте происшествия.
Потерпевший - неустановленный мужчина, которому на вид около 60 лет.
На данный момент устанавливается личность потерпевшего и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Страна", в Киеве пробки на мостах, а из центра сложно выехать.
Напомним также, что в Киеве Chevrolet влетел в отбойник скоростного трамвая, есть пострадавший.