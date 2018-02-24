Сегодня, 24 февраля, в Одессе произошел необычный дорожный инцидент. Патрульные задержали сотрудника одного из частных охранных агентств, который мчался по городу пьяный, и вдобавок с включенной сиреной.

Об этом сообщает патрульная полиция области в своем Facebook.

"Во время отработки территории города, на улице Инглези сотрудники патрульной полиция остановили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался с включенным специальным звуковым сигнальным устройством транспорта экстренных служб.

При проверке соответствующих документов полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила его нетрезвое состояние - 2,18 промилле", - рассказали в полиции.

Также было установлено, что охранное агентство, которое владеет автомобилем, не имеет никакого разрешения на установку и использование на своем транспорте специальных сигналов.

"К тому же, в салоне легковушки находилась оружие - пистолет и карабин. Хотя на ношение таких предметов у сотрудника есть разрешительная документация, однако наличие их у нетрезвого могло иметь печальные последствия", - сообщили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/odesapolice/

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