Сегодня, 24 февраля, во время прямого эфира финала Национального отбора на Евровидение-2018, произошел инцидент. Один из членов жюри Андрей Данилко грубо ответил человеку из зала.

Инцидент произошел после выступления певицы TAYANNA. Девушка стояла на сцене во время обсуждения своего выступления. Один из членов жюри Андрей Данилко решил проверить не пела ли она под фонограмму. И добавил, что ему часто звонят и задают такой вопрос.

"Мне уже 58 человек звонили после полуфинала и сказали, что TAYANNA поет под фонограмму. Почему пошли такие слухи?", - спросил Данилко.

Певица пояснила, что поет под "минусовку".

После этого Данилко предложил включить минусовку в середине песни, и она запела без проблем.

В зале тем временем начал возмущаться менеджер певицы. Он громко кричал - "Позор". Данилко попросил "увести этого дурака" и после не сдержался и добавил: "Иди в п*зду".

Этот инцидент уже обсуждают в сетях.

Зрители в шоке от такой вопиющей бестактности. Но у некоторых поступок Данилко вызывает скорее одобрение, нежели осуждение.

Следует заметить, что конфликт, по наблюдению зрителей, произошел из-за бестактности мужчины из зала, который первый начал обзывать Данилко.

Не сдержав обиду, член жюри и выпалил "ответку" в свойственной ему манере.

В общем, матерное слово в прямом эфире не запикаешь, поэтому некоторые комментаторы постарались оправдать поведение артиста.

"Искренне... Данилко на мгновение стал Верой (Веркой Сердючкой, - Прим.Ред)"

Конфликт закончился там, где и начался - в прямом эфире. Данилко попросил извинения за слова, которые могли оскорбить человека.

Как сообщала "Страна", сегодня Украина узнает своего представителя на песенном шоу.

Участники выступают в следующей последовательности:

KADNAY TAYANNA The Erised LAUD VILNA MELOVIN

Оценивают участников победительница Евровидения-2016 Джамала, музыкальный продюсер Евгений Филатов и музыкант Андрей Данилко. Победитель будет определен с помощью голосования судей и зрителей.