Во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, нанес другому пассажиру удар по голове и угрожал пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 февраля, в 21:00 на улице Садовой.

Следственно-оперативная группа установила участников конфликта - это 30-летний львовянин, а потерпевшим оказался 19-летний житель города.

С места происшествия изъят стартовый пистолет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.

Как сообщала "Страна", во Львове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки.

Напомним также, что полиция опровергла арест пассажирских автобусов во Львове.

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