Во Львове мужчина ударил пассажира маршрутки рукояткой пистолета по голове
Во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, нанес другому пассажиру удар по голове и угрожал пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Инцидент произошел в пятницу, 23 февраля, в 21:00 на улице Садовой.
Следственно-оперативная группа установила участников конфликта - это 30-летний львовянин, а потерпевшим оказался 19-летний житель города.
С места происшествия изъят стартовый пистолет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
Как сообщала "Страна", во Львове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки.
Напомним также, что полиция опровергла арест пассажирских автобусов во Львове.