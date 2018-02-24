Сегодня, 24 февраля, в Олимпийском Пхенчане завершился финал по керлингу среди мужчин. Золотые медали завоевала сборная США, причем впервые в истории. Ранее их высшим олимпийским достижением было третье место.

В финале американцы Джон Лендстайнер, Мэтт Хэмилтон, Тайлер Джордж и Джон Шустер, обыграли сборную Швеции со счетом 10 - 7.

Бронзовые медали уедут в Швейцарию, которая обыграла Канаду в матче за третье место со счетом 7 - 5.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Канады по хоккею обыграла Чехию в матче за третье место на Играх - 2018.

Также мы рассказывали, что МОК не решил, стоит ли позволять сборной России пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр.