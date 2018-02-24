Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина обыграла 24-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину в финале турнира серии WTA в Дубае со счетом 6:4, 6:0.

Об этом сообщает "Укринформ".

Матч начался проблемно из-за эмоциональности Элины Свитолиной (это ее "фирменный" стиль"). Первый сет наша спорсменка могла брать легко, но довела дело до 6:4. Тем не менее, сет был взят.

А во 2-м сете Свитолина повела 3:0, и победу уже не упустила. Итог финала: Свитолина - Касаткина - 6:4, 6:0.

Полное видео финального поединка турнира Dubai Duty Free Championship:

Это второй титул украинки в этом сезоне и одиннадцатый за карьеру. В январе она выиграла турнир в Брисбене.

Свитолина сохранит четвертое место в рейтинге WTA.

Ранее Свитолина обыграла спортсменку Анжелику Кербер из Германии со счетом 6:3, 6:3. Матч длился 1,5 часа, за это время Свитолина выполнила четыре подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и 6 раз взяла чужую подачу. На счету Кербер один эйс, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.

Призовой фонд турнира в Дубае весьма впечатляющий - 2,6 млн долларов.

Напомним, Элина Свитолина также выиграла турнир в Дубае в 2017 году.

Как сообщала "Страна", ранее Свитолина объяснила поражение на Australian Open травмой бедра.