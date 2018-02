Сегодня, 24 февраля, в Киеве проходит финал Национального отбора для участия в Евровидении - 2018, которое состоится в Португалии.

В прямом эфире шоу транслирует канал СТБ.

Участники выступят в следующей последовательности:

KADNAY TAYANNA The Erised LAUD VILNA MELOVIN

Оценивать участников будут победительница Евровидения-2016 Джамала, музыкальный продюсер Евгений Филатов и музыкант Андрей Данилко. Победитель будет определен с помощью голосования судей и зрителей.

Как сообщала "Страна", в первом полуфинале национального отбора на конкурс Евровидение-2018 от Украины наибольшее число баллов набрали Vilna, Laud и The Erised.

Напомним также, что украинец Alekseev представит Беларусь на Евровидении 2018 в Португалии.

Также "Страна" писала, что отбор для участия в "Евровидении-2018" в Германии выиграл Михаэль Шульте, который представит страну композицией You Let Me Walk Alone.