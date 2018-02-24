Евровидение 2018. Сегодня Украина узнает своего представителя на песенном шоу
Сегодня, 24 февраля, в Киеве проходит финал Национального отбора для участия в Евровидении - 2018, которое состоится в Португалии.
В прямом эфире шоу транслирует канал СТБ.
Участники выступят в следующей последовательности:
- KADNAY
- TAYANNA
- The Erised
- LAUD
- VILNA
- MELOVIN
Оценивать участников будут победительница Евровидения-2016 Джамала, музыкальный продюсер Евгений Филатов и музыкант Андрей Данилко. Победитель будет определен с помощью голосования судей и зрителей.
Как сообщала "Страна", в первом полуфинале национального отбора на конкурс Евровидение-2018 от Украины наибольшее число баллов набрали Vilna, Laud и The Erised.
Напомним также, что украинец Alekseev представит Беларусь на Евровидении 2018 в Португалии.
Также "Страна" писала, что отбор для участия в "Евровидении-2018" в Германии выиграл Михаэль Шульте, который представит страну композицией You Let Me Walk Alone.