Супруга президента США Дональда Трампа Мелания очередной раз поразила публику отличным вкусом. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Президент США и первая леди провели в Белом доме встречу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллой и его женой Люси 23 февраля.

Для официального приема Мелания Трамп выбрала шикарное двубортное пальто от известного бренда Dolce&Gabbana. Наряд первой леди был выполнен в темном цвете с золотистыми вставками и пуговицами, которые стильно подчеркивали талию.

Новый образ Мелания Трамп дополнила золотыми туфлями-лодочками на каблуках и фактурой под змею.

Фото: bazaar.ru/fashion

Фото: DGWomen/Twitter

Фото: vogue.ua

Thank you Prime Minister Turnbull and Mrs. Turnbull for a great visit to the @WhiteHouse today. I enjoyed talking with Mrs. Turnbull about our shared concerns for children and solutions to making the world a better place for them. pic.twitter.com/WEUudE6nOC