В международном аэропорту "Борисполь" шестерых работников камеры приема и сдачи вторичного багажа отстранили от исполнения обязанностей после публикации скандального видео, на котором сотрудники рылись в вещах пассажиров.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Как сообщает начальник отдела предотвращения коррупции и внутренних расследований аэропорта Марина Фастовец, работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Она отметила, что аэропорт не может уволить своих сотрудников без решения суда.

Фастовец подчеркнула, что работникам категорически запрещен физический контакт с найденными вещами. Сотрудники могут досматривать вещи пассажиров только во время поступления в комнату находок для детального описания.

Как сообщала "Страна", правоохранители открыли по данному делу уголовное производство по ч. 1 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Борисполе задержали банду "черных риелторов", которые "работали" со стариками.