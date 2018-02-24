Секс-скандалы докатились и до такой авторитетной организации как Международный Комитет Красного Креста.

Как передает BBC за последние три года из организации был уволен 21 сотрудник. Все уволенные пользовались услугами проституток.

"Мы собрали данные о сексуальном поведении, и я могу сказать, что с 2015 года мы обнаружили 21 сотрудника, который был или уволен за оплату сексуальных услуг, или подал в отставку во время внутреннего расследования", - заявил директор Красного Креста Ив Даккорд.

Он также заявил, что в Красном Кресте работает 17 000 человек по всему миру, и что руководство организации обеспокоено тем, что на инциденты, о которых следовало сообщать, не было должной реакции.

Скандал начал распространяться из миссии Красного Креста на Гаити.

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