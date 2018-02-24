Бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт мог платить за лоббирование интересов Виктора Януковича бывшему канцлеру Австрии Альфреду Гузенбауэру.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

В обвинении ФБР против Манафорта не называются имена европейских политиков. Однако известно, что Манафорт заплатил более $2 млн за "высказывания более удобной для Украины позиции".

Однако там упоминается "Габсбургская группа" политиков, которая активно взаимодействовала с Манафортом в 2012-2013 годах, во главе с "бывшим европейским канцлером".

Австрийские СМИ в субботу сообщили, что речь идет об Альфреде Гузенбауэре, который был канцлером Австрии в 2007-2008 годах. При этом, кандидатуры других "бывших европейских канцлеров" были отброшены из-за отсутствия активности в 2012-13 годах.

Сам Гузенбауэр отвергает свою возможную причастность к лоббированию интересов Януковича.

"Я не вел никакой деятельности в пользу Януковича или Партии регионов", - заявил он. Он настаивал, что его интересом в 2012-13 годах было сближение Украины с Европой.

Экс-канцлер добавил, что после отказа Януковича от подписания ассоциации, он свернул свою активность.

Тем не менее, Гузенбауэр подтвердил, что после этого дважды или трижды встречался с Манафортом на мероприятиях в том числе в Вашингтоне, однако отказался говорить на тему получения средств от него.

Как сообщала "Страна", партнер Манафорта дал против него показания, сознавшись в продвижении Януковича и Украины в Евросоюз.