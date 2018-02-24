Жители Санкт-Петербурга опубликовали в соцсети фотографии необычного явления - световых столбов.

Пользователи сообщают, что вначале приняли природный феномен за метеоритные дожди или северное сияние. Но такое необычное атмосферное явление происходит из-за того, что в холодном воздухе образуются кристаллы, которые отражают свет.

"Очень красивое явление. Световые столбы! Возникают при температуре ниже минус 20-ти, когда в атмосфере образуется огромное количество ледяных кристаллов, способных отражать световые лучи. Явление продержалось минут 30 и исчезло само собой", - сообщила Дарья.

Фото: daryabat/Instagram

Фото: daryabat/Instagram

Фото: daryabat/Instagram

Ранее над Петербургом взошло тройное радужное солнце. Фото явления, которое называется "гало", петербуржцы также выкладывали в соцсети.