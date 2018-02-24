Ольга Айвазовская, представитель Украины на минских переговорах по Донбассу, возглавила фонд Сороса в Украине - "Возрождение".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил фонд "Возрождение".

"Такое решение приняло руководство Open Society Foundations в сеть которого входит Международный фонд "Возрождение".

Напомним, что Ольга Айвазовская с января 2018 исполняла обязанности председателя правления в связи с назначением Александра Сушко, который был предыдущим председателем Правления, на должность исполнительного директора фонда", - заявили в фонде.

Фото: facebook.com/irf.ukraine/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Порошенко категорически выступил против миротворцев из Беларуси для Донбасса.

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